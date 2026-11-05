Законодательная ассамблея Коста-Рики 4 ноября не смогла заблокировать продление полномочий судьи Верховного суда Патрисии Солано, которая возглавляет уголовную палату суда — Sala Tercera. Она автоматически начнет второй восьмилетний срок 6 ноября.

Для отказа в продлении полномочий Солано требовалось не менее 38 голосов из 57 депутатов однопалатного парламента. Против ее продления проголосовали 30 депутатов правящей партии Pueblo Soberano, сообщает The Rio Times.

Голосование в парламенте

Pueblo Soberano имеет 31 место в Законодательной ассамблее, однако один ее депутат отсутствовал во время голосования. Даже при поддержке всех присутствовавших представителей партия не могла самостоятельно набрать необходимые две трети голосов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Перед голосованием парламентский комитет по судебным назначениям рекомендовал не продлевать полномочия Солано, в том числе голосами депутатов правящей партии. Оппозиционные силы защищали ее работу и называли попытку отстранения политически мотивированной.

Аргументы сторон и работа судьи

Депутаты правящей партии заявляли, что независимость судебной власти не должна быть защитой от ответственности за медленную работу судов. Критики их инициативы связывали ее с голосованием Солано в июле 2025 года: тогда она была одной из трех судей, поддержавших снятие иммунитета с тогдашнего президента Родриго Чавеса, чтобы он мог предстать перед судом по уголовному делу.

Патрисия Солано работает в судебной системе с 1988 года. В Верховный суд ее впервые избрали 6 ноября 2018 года — также 38 голосами. С июня 2020 года она возглавляет Sala Tercera, палату, рассматривающую апелляции по уголовным делам. Вместе с ней Законодательная ассамблея продлила полномочия судей Хулии Варелы и Хорхе Араии, несмотря на возражения правящей партии.

Читай нас в