На местных выборах на Тайване 28 ноября правящая Демократическая прогрессивная партия победила в 10 из 22 гонок за посты мэров и глав округов. Это на пять больше, чем партия получила по итогам предыдущих местных выборов четыре года назад, сообщает UPI.

Оппозиция сохранила Тайбэй

Основная оппозиционная партия Гоминьдан выиграла 10 гонок, тогда как на предыдущих выборах одержала 14 побед. В то же время она сохранила контроль над столицей Тайбэем и соседним Новым Тайбэем.

Мэр Тайбэя Чан Ваньань, представитель Гоминьдана, был переизбран на второй срок, победив кандидата Демократической прогрессивной партии Пуму Шеня. Шень — бывший активист в сфере гражданской обороны, против которого Китай ввел санкции. Он также является сооснователем Kuma Academy, которая проводит для жителей Тайваня курсы гражданской обороны на случай китайского вторжения.

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Позиции партий по отношению к Китаю

Демократическую прогрессивную партию возглавляет президент Тайваня Лай Циндэ. По данным The Guardian, Коммунистическая партия Китая считает его сепаратистом, который противостоит планам Пекина установить контроль над Тайванем. Китай заявляет, что Тайвань является частью его территории.

Гоминьдан выступает за более тесные отношения с Китаем, но не поддерживает китайское правление над островом. Аналитик International Crisis Group Уильям Янг заявил The Guardian, что успех Гоминьдана в Тайбэе и Новом Тайбэе станет облегчением для Китая.

После объявления результатов Пума Шень признал поражение и заявил, что выбор жителей Тайбэя является победой для города и демократии.

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