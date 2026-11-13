В Японии правящая Либерально-демократическая партия и ее партнер по коалиции, Партия японских инноваций, начали рабочие переговоры об обновлении ключевых документов в сфере безопасности. Предложенные изменения должны усилить военное сдерживание, подготовить страну к затяжному конфликту и снизить уязвимость перед экономическим принуждением, сообщает South China Morning Post.

Ожидается, что в декабре правительство одобрит обновление Стратегии национальной безопасности, Стратегии национальной обороны и Программы наращивания оборонного потенциала, принятых в 2022 году. Токио считает Пекин своим «наибольшим стратегическим вызовом».

Беспилотники, ракеты и искусственный интеллект

Среди приоритетов пересмотра — беспилотные системы, ракеты большой дальности, интегрированная противовоздушная и противоракетная оборона, а также способность длительное время поддерживать боевые действия. По данным газеты Yomiuri, план также предусматривает усиление совместных операций Сухопутных, Морских и Воздушных сил самообороны Японии.

Особое внимание хотят уделить возможностям, которые помешают противнику достигать своих целей. Это может иметь значение для юго-западных островов Японии, расположенных вблизи Тайваня. Токио также планирует внедрить в Объединенном оперативном командовании Сил самообороны систему принятия решений на основе искусственного интеллекта.

Япония рассматривает более тесное оборонно-промышленное сотрудничество с США и возможность расширить производство на государственных заводах, управляемых частным сектором. Для преодоления нехватки персонала правительство хочет оптимизировать командования и подразделения, прежде всего в передовых формированиях.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Расходы и риск эскалации

По данным Reuters, Япония обсуждает оборонную программу объемом от 70 трлн до 80 трлн иен, или от 437 млрд до 500 млрд долларов, на 2027–2031 финансовые годы. Для сравнения, текущий план предусматривает около 43 трлн иен. Окончательный объем финансирования еще не определен; политики также рассматривают возможность исследования, посвященного атомным подводным лодкам, однако решения об их приобретении не принималось.

Китай неоднократно критиковал запланированные изменения. 5 ноября Министерство иностранных дел КНР обвинило Токио в использовании Китая в качестве повода для военного расширения и ускорении ремилитаризации.

Доцент Университета Тейкё Мисато Мацуока считает, что Япония стремится подорвать уверенность Пекина в возможности достичь целей с помощью ограниченной силы или экономического давления. В то же время она предупредила, что усиление японских возможностей может вызвать китайские военные контрмеры и повысить региональную напряженность. По ее словам, сдерживание не может заменить дипломатию или разрешить политические споры между двумя странами.

Помимо обороны, Токио намерен сократить экономические зависимости, которые Пекин мог бы использовать во время кризиса. По данным Kyodo News, обновленная Стратегия национальной безопасности может включать концепцию «коллективной устойчивости» — сотрудничество со странами-партнерами и развивающимися государствами для диверсификации поставок критически важных минералов, энергии и продовольствия.

Читай нас в