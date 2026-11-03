Правящему шиитскому Координационному формату в Ираке грозит раскол из-за споров вокруг премьер-министра Али аль-Заиди, разоружения вооруженных группировок и распределения государственных должностей. Об этом со ссылкой на близкие к альянсу источники сообщает Asharq Al-Awsat.

По словам собеседников издания, внутри объединения усилилась поляризация из-за конкурирующих политических интересов, разногласий относительно финансового кризиса и борьбы за вакантные и уже распределенные должности. Часть сил поддерживает аль-Заиди, тогда как другие ставят под сомнение его управление государством и, по данным источников, препятствуют усилиям по разоружению группировок.

Публичный конфликт между союзниками

Напряженность стала публичной в прошлую субботу, когда Халид аль-Марсуми, член Альянса реконструкции и развития, призвал привлечь к ответственности бывшего премьер-министра Нури аль-Малики. Аль-Марсуми обвинил его в разрушении общества и распространении раздора, упомянув потерю почти трети территории Ирака в пользу Даеш в 2014 году, когда аль-Малики возглавлял правительство.

Глава медиаофиса аль-Малики Хишам ар-Рикаби в ответ заявил, что оппоненты используют трагедии иракцев в политических спорах. Тем временем парламентский блок Альянса реконструкции и развития объявил о приостановке участия в заседаниях парламента. Он сослался на систематические нарушения, безответственное поведение отдельных депутатов и, по его утверждению, кампанию по дискредитации альянса и его руководства.

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Оружие, должности и внешнее давление

Политический аналитик Ихсан аш-Шаммари назвал главными источниками споров распределение должностей, рассмотрение коррупционных дел и контроль над оружием. По его оценке, большинство участников Координационного формата поддерживают сохранение вооружений в руках вооруженных группировок, хотя такую позицию разделяют не все партии.

Аналитик также указал на соперничество за лидерство между Нури аль-Малики и бывшим премьер-министром Мухаммедом Шиа ас-Судани. Источники издания утверждают, что аль-Заиди недоволен попытками отдельных партий ограничить его полномочия и давить на него через борьбу с коррупцией и разоружение группировок.

Аш-Шаммари отметил, что Иран был главным внешним фактором, который до сих пор сдерживал распад Координационного формата. В то же время он подчеркнул, что иранское влияние не гарантирует сохранения альянса.

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