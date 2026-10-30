В Бангкоке, Таиланд, суд признал тайского правозащитника и активиста Арнона Нампу виновным по новому обвинению в оскорблении монархии. В результате его совокупный срок заключения превысил 34 года, сообщает Channel NewsAsia.

Новый приговор

По данным правозащитной группы Thai Lawyers for Human Rights, Нампа и еще четверо человек были приговорены к двум годам и восьми месяцам лишения свободы. Адвокат активиста Крисаданг Нутчарарут подтвердил решение агентству AFP и отметил, что обвинения связаны с протестом 2020 года у штаб-квартиры Siam Commercial Bank.

Трое из пяти осужденных уже отбывали отдельные наказания за оскорбление монархии. По словам Нутчарарута, новый приговор увеличил общий срок заключения Нампы до более чем 34 лет.

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Протесты 2020 года

42-летний Нампа получил известность во время молодежных протестов 2020 года, участники которых требовали реформировать разработанную военными конституцию, а также монархию. Он находится за решеткой с 2023 года из-за нескольких приговоров по делам об оскорблении монархии, связанным с протестами и его публикациями в социальных сетях.

Во время акции у Siam Commercial Bank Нампа требовал большей прозрачности в отношении передачи акций банка от Crown Property Bureau. По данным SCBx, король Вачиралонгкорн является крупнейшим акционером материнской компании Siam Commercial Bank с долей 23,6%.

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