Израильская правозащитная организация «Общественный комитет против пыток в Израиле» заявила о систематическом применении пыток к палестинским задержанным с одобрения властей. Организация утверждает, что израильская правоохранительная система не стремится предотвращать такую практику, сообщает Anadolu Agency.

Жалобы на насилие

В докладе «Запятнанные пытками: палестинские задержанные в израильской судебной системе» организация проанализировала 42 жалобы, подать которые она помогла за последнее десятилетие. Они касались, в частности, длительного лишения сна, принудительного удержания мужчин и женщин в болезненных позах и других форм тяжёлого физического насилия.

Комитет заявил, что показания, полученные под пытками, попадают из комнат для допросов в полицию, прокуратуру, суды и систему содержания под стражей. По утверждению правозащитников, такие материалы становятся частью дел, влияют на судебные решения и используются как основание для осуждения палестинцев.

В организации также заявили, что судьи могут видеть синяки на задержанных и слышать их жалобы на насилие, но не принимать действенных мер для прекращения или расследования таких случаев. В то же время эти же суды впоследствии рассматривают доказательства, полученные во время допросов.

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Предупреждение о смертной казни

Комитет предупредил, что попытки впервые с 1962 года провести казни в Израиле могут затронуть палестинцев, осуждённых на основании признаний, полученных под пытками, независимо от их достоверности.

По данным агентства, 30 марта Кнессет окончательно одобрил закон, предусматривающий смертную казнь для палестинских заключённых; в мае он вступил в силу на оккупированном Западном берегу. Закон предусматривает повешение палестинцев, которых военные суды признают виновными в умышленном убийстве израильтян во время нападений, классифицированных Израилем как террористические. ООН призвала Израиль отменить этот закон, а Human Rights Watch назвала его дискриминационным.

11 мая Кнессет также принял отдельный закон о специальном военном суде для задержанных из сектора Газа, которых обвиняют в причастности к определённым нападениям. Он позволяет выносить смертные приговоры большинством голосов судей.

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