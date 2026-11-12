Правозащитная группа «Первый отдел» получила доступ к конфиденциальному реестру, который ведет Росфинмониторинг Российской Федерации — государства-агрессора. В него внесены люди, которых российские власти подозревают в причастности к терроризму, экстремизму, саботажу или финансированию таких действий, сообщает Meduza.

Реестр для финансовых учреждений

В отличие от публичного перечня экстремистов и террористов, этот реестр не обнародовался. По оценке «Первого отдела», Росфинмониторинг ведет его на основании статьи 7.4 федерального закона №115-ФЗ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Решение о внесении людей в список принимает межведомственная комиссия Росфинмониторинга по противодействию финансированию терроризма. После этого ведомство передает перечни финансовым учреждениям. Реестр содержит персональные данные и решения комиссии.

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Более 3 тысяч имен

Люди, внесенные в закрытый список, могут сталкиваться почти с такими же ограничениями, как и фигуранты публичного реестра, в частности с блокировкой банковских счетов. «Первый отдел» опубликовал базу данных с поиском по имени, где указано более 3 тысяч человек.

Среди них — журналисты Леонид Парфенов и Андрей Лошак, музыканты Борис Гребенщиков и Вера Мусаелян, кинокритик Антон Долин и режиссер Виталий Манский. Юрист «Первого отдела» Евгений Смирнов предупредил, что внесение в такой реестр может означать интерес к человеку со стороны российских правоохранительных или силовых органов и возможное возбуждение уголовного производства.

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