В Израиле Общественный комитет против пыток в Израиле (PCATI) в новом докладе обвинил службу безопасности Шин Бет в пытках палестинских задержанных во время допросов. Организация также заявила, что подразделение Министерства юстиции MAVTAN, контролирующее рассмотрение жалоб на допросы Шин Бет, скрывает такие случаи. Как сообщает Jerusalem Post, из более чем 1680 жалоб на жестокое обращение во время допросов, поданных в 2001–2024 годах, инспектор рекомендовал открыть уголовные расследования лишь в пяти случаях.

По утверждению PCATI, все пять дел впоследствии закрыли без предъявления обвинений, судебных разбирательств или приговоров. Израильские власти отвергли все обвинения в пытках, однако признали, что иногда применялись усиленные методы допроса для предотвращения неминуемых террористических атак по сценарию «тикающей бомбы». Власти отмечают, что такой подход разрешен Высоким судом справедливости.

Усиленные методы допроса

В ответах на 37 жалоб, поданных PCATI, по которым организация получила решения в 2016–2026 годах, MAVTAN в 11 случаях признал применение усиленных методов допроса. В то же время надзорный орган пришел к выводу, что эти действия не являлись пытками и были оправданы обстоятельствами, связанными с риском неминуемого нападения.

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PCATI не согласен с таким подходом и заявляет, что запрет пыток не имеет исключений независимо от обвинений против задержанного. Организация также считает, что принцип «тикающей бомбы», который должен применяться лишь в исключительных ситуациях, используется значительно чаще.

Надзор за допросами

По данным PCATI, с 2018 года трансляция из части комнат для допросов ведется по закрытому аудиовизуальному каналу, который инспектор иногда просматривает случайным образом. Организация утверждает, что эти видеоданные не хранятся, поэтому при наличии жалобы задержанного и отрицании со стороны допрашивающих нет полной объективной записи для проверки разных версий.

По данным издания, MAVTAN ежегодно просматривает тысячи часов допросов. С момента создания органа в 2014 году он в десятках случаев требовал изменить процедуры Шин Бет или объявлял выговоры сотрудникам службы. В MAVTAN считают, что эти дисциплинарные меры влияют на карьеры допрашивающих и дальнейшую практику допросов, тогда как PCATI называет их недостаточными.

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