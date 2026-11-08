В Нидерландах правозащитная организация Safeguard Defenders заявила, что сеть так называемых зарубежных полицейских участков Китая не прекратила работу, а расширяется. В докладе, представленном на ежегодном саммите Межпарламентского альянса по Китаю, говорится как минимум о 1247 официально определенных зарубежных пунктах связи как минимум в 91 стране.

Как сообщает Taipei Times, доклад «Формула репрессий: глобальная сеть Китая для контроля над сообществами» касается деятельности 74 китайских органов власти и структур Коммунистической партии Китая. Согласно документу, они действуют через определенные пункты связи по указанию Отдела единого фронта КПК.

Сеть для контроля диаспоры

Safeguard Defenders утверждает, что эти структуры используются для наблюдения за китайскими диаспорными сообществами. Организация отметила, что указанное число может не отражать полного масштаба деятельности, а также назвала ложными заявления Пекина о закрытии зарубежных полицейских участков.

По данным авторов доклада, с конца 2024 года в Китае были приняты пять новых национальных политик, предусматривающих расширение такой деятельности за рубежом. В докладе это связывают с распространением системы «сеточного управления», которая, по оценке организации, используется для массового наблюдения, контроля и подавления.

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Автор доклада Лаура Харт заявила, что эту структуру следует описывать не как отдельные полицейские участки, а как «сетевую систему». По ее словам, она продолжает действовать под видом легитимных общественных услуг и создает для диаспорных сообществ условия наблюдения и принуждения.

Предложения для демократических государств

Сооснователь и исполнительный директор Межпарламентского альянса по Китаю Люк де Пулфорд предложил демократическим странам ввести системы регистрации иностранных агентов и установить уголовную ответственность за нарушения. По его мнению, организации, связанные с Отделом единого фронта КПК, должны регистрироваться независимо от изменения публичного названия.

Он также призвал правительства публиковать ежегодные доклады о китайском вмешательстве, создавать каналы для сообщений от пострадавших диаспорных сообществ и расширять контакты с тайваньскими избранными представителями, продемократическими активистами и правозащитниками.

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