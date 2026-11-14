Таизский центр по правам человека заявил, что в результате атак хуситов в юго-западной йеменской провинции Таиз в период с 1 по 12 ноября погибли 51 мирный житель, еще 85 получили ранения. Как сообщает Anadolu Agency, центр связывает потери с ударами баллистическими ракетами, артиллерийскими обстрелами, снайперским и стрелковым огнем, а также минами.

Потери среди детей и женщин

По данным центра, среди погибших были 13 детей и три женщины. Среди 85 раненых — 30 детей и 16 женщин.

Правозащитники также заявили, что три атаки на рынок Аль-Наджд в районе Аль-Мисрах, деревню Аль-Атауэр в районе Хайфан и народный рынок Аль-Хадара в районе Аль-Вазия привели к гибели 43 мирных жителей и ранениям еще 30 человек.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Другие заявленные последствия атак

В заявлении центра также говорится о похищениях мирных жителей, рейдах на дома, разрушении отдельных жилищ, а также атаках на имущество, медицинские и образовательные учреждения. Хуситы не предоставили немедленного комментария относительно приведенных данных.

Йеменские вооруженные силы заявили о намерении продолжать операцию «Рассвет Йемена», начатую 5 октября. По словам председателя Президентского руководящего совета Рашада аль-Алими, ее целью является восстановление государственных учреждений, находящихся под контролем хуситов, и возвращение контроля над столицей Саной. Бои между правительственными силами и хуситами усилились с июля, особенно в провинции Таиз.

Читай нас в