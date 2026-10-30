Суданская диаспора и международные правозащитные организации раскритиковали кандидатуру эмиратского дипломата Ланы Нуссейбе на пост генерального секретаря ООН. Критики связывают свои возражения с тем, что Нуссейбе отрицала обвинения в поддержке Объединенными Арабскими Эмиратами военизированных Сил быстрого реагирования в Судане, сообщает The Guardian.

ОАЭ выдвинули Нуссейбе на прошлой неделе на замену Антониу Гутеррешу, чей второй пятилетний срок на посту генсека ООН завершается в этом году. До 2024 года Нуссейбе была представительницей ОАЭ при ООН.

Критика из-за войны в Судане

Правозащитные организации на протяжении нескольких лет документировали доказательства, которые, по их данным, свидетельствуют о поддержке ОАЭ Сил быстрого реагирования. Это формирование воюет против суданской армии и обвиняется в зверствах во время войны. ООН заявляла, что нападение на город Эль-Фашер в октябре 2025 года имело признаки геноцида.

Суданская активистка за демократию и права женщин Гала аль-Кариб заявила, что Нуссейбе не имеет опыта независимых действий от политики ее страны в отношении Судана. Соучредитель правозащитной организации Sudan Action Hub Ибрагим Алдума считает, что ее избрание может подорвать доверие пострадавших от войны к ООН.

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Бывший исполнительный директор Human Rights Watch Кеннет Рот заявил, что Нуссейбе отрицала роль ОАЭ в вооружении и поддержке Сил быстрого реагирования, несмотря на факты, на которые он ссылался. Представитель Human Rights Watch Бруно Станьо Угарте также сказал, что отклонение Нуссейбе докладов ООН о связях ОАЭ с этим формированием нанесло ущерб правосудию и привлечению виновных к ответственности.

Позиция кандидатки и процедура отбора

В заявлении во вторник Нуссейбе назвала преступления Сил быстрого реагирования ужасающими и пообещала поддерживать работу миссий ООН по установлению фактов, обеспечению подотчетности и переходному правосудию в отношении войны в Судане. Она также сообщила, что взяла отпуск с правительственной должности в ОАЭ, учитывая обязательства по независимости, которые предполагает должность генсека ООН.

Для избрания кандидат должен получить не менее девяти голосов из 15 в Совете Безопасности ООН и не столкнуться с вето со стороны США, Великобритании, Китая, Франции или России. Во время неформального голосования ранее в этом месяце с небольшим преимуществом в гонке лидировала бывшая вице-президент Коста-Рики Ребека Гринспан, однако она и другие кандидаты получили как минимум по два голоса против от постоянных членов Совбеза.

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