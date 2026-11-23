Израильская правозащитная организация Physicians for Human Rights Israel заявила о систематическом препятствовании работе палестинских медиков на оккупированном Западном берегу Палестины. Как сообщает The National, в докладе организации утверждается, что израильские военные и поселенцы прибегают к насилию, ограничениям и препятствиям в отношении машин скорой помощи и медицинских клиник.

Рост числа инцидентов

Авторы доклада назвали машины скорой помощи и клиники «прямыми объектами злоупотреблений, препятствования и насилия». По их мнению, это свидетельствует об изменении политики Израиля, а практики, применявшиеся в Газе, всё чаще повторяются на Западном берегу.

В докладе приведены данные организаций Insecurity Insight и Safeguarding Health in Conflict Coalition. По их подсчётам, в 2022 году на Западном берегу было зафиксировано 93 случая насилия или препятствования работе системы здравоохранения, а в 2024 году таких случаев было уже 422.

Исследователи отметили, что после октября 2023 года выросло не только число инцидентов, но и интенсивность насилия, формы препятствования и совокупный ущерб экстренной медицинской помощи.

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Свидетельства медиков возле Наблуса

Для доклада были опрошены 25 палестинских медиков возле Наблуса. Организация выделила три типа нарушений, о которых они рассказали: ограничения передвижения медиков, прямые нападения на бригады экстренной помощи и регулярное унижение персонала.

Один из сотрудников экстренной помощи сообщил, что из-за военной активности израильских сил машине скорой помощи пришлось искать объезд к деревне. По его словам, к моменту доставки пациента в клинику тот потерял сознание.

Другой парамедик из южной части района Наблуса рассказал, что во время эвакуации раненых в оливковой роще медики, по его словам, попали под огонь израильских сил и поселенцев. Ещё один работник скорой помощи заявил, что израильский военный угрожал ему, просмотрел его телефон и разбил устройство.

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