В США Ирано-американский фонд правовой защиты заявил в срочном ходатайстве в федеральный суд, что власти страны планировали депортировать 11 граждан Ирана в Иран через Пакистан в ночь на 8 ноября. Организация считает, что операция могла нарушить судебное постановление об обязательном заблаговременном письменном уведомлении. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Маршрут через Пакистан

По данным фонда, десятерых мужчин и одну женщину должны были доставить рейсом из аэропорта Финикс—Меса-Гейтвей в Исламабад с дозаправкой в Грузии, стране. Затем их планировали перевезти в Иран 10 ноября. Задержанным, по утверждению организации, выдали 15-дневные транзитные визы Пакистана.

В ходатайстве указано, что поздно вечером 7 ноября Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) перевезла 11 задержанных из центров содержания во Флоренсе и Элое в город Меса в Аризоне. Чартерный рейс должен был вылететь около 4:00, однако подтверждения его отправления по расписанию не было.

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Заявление о нарушении постановления

Фонд также сообщил, что в пятницу иранский чиновник встретился с семью задержанными мужчинами в центре содержания в Аризоне. Согласно ходатайству, он сообщил им маршрут и показал официальный полетный манифест с фамилиями всех 11 человек.

Фонд утверждает, что запланированное перемещение противоречило постановлению федерального судьи Аны К. Рейес от 15 октября. Оно обязывает правительство предоставить письменное уведомление не менее чем за пять рабочих дней до перемещения гражданина Ирана в Иран или третью страну, координирующую такое перемещение. По утверждению правозащитников, администрация подала в суд уведомление ex parte во вторник, поэтому до воскресного рейса прошло лишь три рабочих дня.

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