В столице Йемена Сане и ее окрестностях в последние недели участились исчезновения детей и молодых мужчин. Местные правозащитные источники предполагают, что представители движения хуситов могут заманивать их в военные лагеря, обучать боевым навыкам и отправлять на фронт без ведома или согласия семей, сообщает Asharq Al-Awsat.

По данным этих источников, с начала октября в разных районах Саны исчезли около 13 детей и молодых мужчин. Большинству из них было от 15 до 23 лет. Часть исчезнувших, по словам источников, позднее нашли в военных лагерях хуситов или на фронте после того, как их якобы привлекли к боевой подготовке без ведома семей.

Семьи самостоятельно ищут пропавших

Правозащитные источники утверждают, что дети и молодые мужчины исчезают из школ, с улиц и из жилых кварталов. Их семьи самостоятельно ищут информацию и обращаются за помощью через социальные сети. По этим данным, подконтрольные хуситам силовые структуры не реагируют на заявления об исчезновении и не сообщают о судьбе людей.

С начала года в Сане и других городах под контролем хуситов сообщалось о сотнях исчезновений детей и молодых мужчин, отметили источники. Некоторые семьи до сих пор не знают, где находятся их близкие.

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Среди случаев, о которых стало известно за последние два дня, названы исчезновение 16-летнего Амджада Номана ас-Сарухи из района Аль-Анси в центральной части района Маин, а также 22-летнего Мухтара Абдуллы Хасана ар-Рифаи, который исчез возле рынка Хазир на окраине столицы.

Подозрения в вербовке

По данным издания, одна из семей пять дней искала несовершеннолетнего, исчезнувшего в Сане два месяца назад. Позднее представитель хуситов сообщил им, что мальчик находится в военном лагере на севере города. Родственник заявил изданию, что мальчика заманили в лагерь и провели боевую подготовку без ведома его семьи.

Житель Саны по имени Муджиб, отец четверых детей, рассказал, что семьи боятся отпускать детей даже по обычным делам. По его словам, родители хотят, чтобы дети могли учиться и вести обычную жизнь без риска вербовки и отправки на фронт.

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