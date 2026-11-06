Правозащитница Имаан Зайнаб Мазари-Хазир и ее муж Хади Али Чаттха подали в Высокий суд Исламабада в Пакистане апелляции на приговоры антитеррористического суда по делу о нарушении безопасности. Они также попросили приостановить исполнение наказаний и освободить их под залог на время рассмотрения апелляций, сообщает Dawn.

29 октября антитеррористический суд в Исламабаде приговорил каждого из них к 10 годам лишения свободы по этому делу. Суд также назначил им по одному году лишения свободы и штрафы по 50 тысяч пакистанских рупий за воспрепятствование должностному лицу в исполнении служебных обязанностей. Еще по два года лишения свободы каждому назначили за нападение или применение преступной силы с целью помешать должностному лицу исполнять обязанности.

Аргументы стороны защиты

Адвокаты Файсал Сиддики, Риасат Али Азад и Зайнаб Джанджуа заявили в апелляциях, что суд первой инстанции не обеспечил справедливого судебного разбирательства, а производство было незаконным и произвольным. По их словам, обвинения были сформулированы без предоставления необходимых копий документов, а запись о непризнании вины была внесена от имени апеллянтов, хотя они такого не заявляли.

Защита также утверждает, что часть доказательств обвинения, в том числе показания трех свидетелей, была заслушана без присутствия Мазари-Хазир, Чаттхи и их адвокатов. Апелляции также оспаривают проведение процесса в тюрьме: адвокаты назвали его похожим на тайное судебное разбирательство и заявили, что супругам не дали возможности надлежащим образом и конфиденциально общаться с защитниками.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

По мнению защиты, обвинение не доказало цели или умысла, необходимых для применения антитеррористического законодательства. В апелляции отмечено, что сам суд описал инцидент как обычный, а доказательства, по версии адвокатов, свидетельствовали, что пара направлялась в суд, когда ее остановили у барьера. Апеллянты просят отменить приговор и оправдать их.

Призыв правозащитных организаций

Отдельно 23 международные правозащитные организации, среди которых Amnesty International, Alliance for Lawyers at Risk, Lawyers for Lawyers и PEN Norway, призвали власти Пакистана немедленно и безусловно освободить Мазари-Хазир и Чаттху. В совместном заявлении организации осудили, по их формулировке, широкое злоупотребление системой уголовного правосудия против двух юристов.

Они выразили обеспокоенность тем, что антитеррористическое законодательство применяется для уголовного преследования и запугивания адвокатов, занимающихся правозащитной деятельностью. Организации также заявили, что процесс в тюрьме Адиала в Равалпинди не соответствовал стандартам справедливого суда: по их данным, обвиняемых держали в зале суда в конструкции, похожей на клетку, что затрудняло общение с защитой.

В заявлении напомнили, что 17 сентября Верховный суд приостановил исполнение 17-летних приговоров супругам по делу о публикациях в социальных сетях, после чего их вновь задержали. Организации призвали пересмотреть использование антитеррористического законодательства и закона PECA в отношении адвокатов, журналистов, правозащитников и мирных критиков.

Читай нас в