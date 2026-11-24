Специальная представительница Великобритании по вопросам изменения климата Рейчел Кайт призвала срочно реформировать механизм климатических саммитов ООН после того, как переговоры COP31 в Анталье, Турция, завершились без соглашения. Это был первый за 17 лет случай, когда страны-участницы не смогли достичь консенсуса, сообщает Politico Europe.

Почему соглашение не приняли

Великобритания, ЕС, многие развивающиеся государства, а также малые островные страны отвергли проект итогового документа. В нем не было упоминания об ископаемом топливе, которое вызывает глобальное потепление.

Кайт назвала отказ от документа сложным политическим решением, но считала его правильным. По ее мнению, согласование компромиссного текста могло бы оставить следующей конференции неупорядоченный пакет договоренностей.

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Предложения по изменениям

Британская представительница заявила, что странам следует пересмотреть бюрократические процедуры COP и порядок принятия решений. В настоящее время финальные тексты конференций должны согласовываться консенсусом почти 200 государств. По ее словам, многие страны готовы обсуждать изменение этого подхода.

Кайт также раскритиковала влияние страны-хозяйки и председательства саммита на переговоры. Она отметила, что Турция и Австралия, которые были совместными хозяевами COP31, подчеркивали новую цель по электрификации, несмотря на возражения многих стран.

Она призвала сделать конференции более компактными и сосредоточить их на противодействии изменению климата, а также на финансировании декарбонизации и адаптации более бедных государств. COP32 запланировано провести в ноябре 2027 года в Аддис-Абебе, Эфиопия.

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