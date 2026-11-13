Представительница Замбии Памела Мубанга, по данным BBC, отказалась от участия в 75-м конкурсе «Мисс Вселенная», финал которого запланирован в Пуэрто-Рико, территории США. Причиной стали трудности с получением американской визы, сообщает The Independent.

Трудности для участниц из Африки

Розанна Холл, которая должна представлять Зимбабве, сообщила в видео в соцсетях, что в день запланированного вылета в Пуэрто-Рико она не получила необходимого разрешения на поездку. По ее словам, ее команда пыталась добиться одобрения визы в условиях частичных ограничений США для граждан Зимбабве и других стран.

Холл отметила, что с подобными трудностями сталкиваются и другие африканские участницы. Представительница Южного Судана Амилия Денг в комментарии под ее видео написала, что ее участие также остается под вопросом. Двумя днями ранее организаторы «Мисс Вселенная» приветствовали Денг как первую представительницу Южного Судана в истории конкурса.

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Визовые ограничения США

Организация «Мисс Вселенная» в Замбии заявила, что 25-летняя Мубанга отказалась от участия из-за президентских ограничений на поездки, касающихся Замбии и других африканских стран. По информации BBC, эти ограничения затронули еще пять африканских государств.

Президентская прокламация Дональда Трампа №10998, вступившая в силу в январе, предусматривает ограничения на въезд и выдачу виз гражданам 39 стран, а также людям с проездными документами Палестинской администрации. США полностью приостановили выдачу виз гражданам 19 стран, включая Южный Судан. Для еще 19 государств, среди которых Замбия и Зимбабве, действуют частичные ограничения. Участницы конкурса начали прибывать в Пуэрто-Рико для регистрации 8 ноября, а финал запланирован на 24 ноября.

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