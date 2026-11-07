Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе призвал Соединенные Штаты к деэскалации войны с Ираном. Он заявил, что продолжит дипломатические обращения к Вашингтону, связывая конфликт с его влиянием на мировую торговлю и стоимость жизни в Австралии, сообщает Anadolu Agency.

Темы саммита Содружества

По данным Австралийской вещательной корпорации ABC, Альбанезе назвал результаты промежуточных выборов в США весьма значимыми и сообщил, что они были одной из главных тем встречи глав правительств Содружества наций. На выборах, состоявшихся во вторник, демократы получили контроль над Палатой представителей США и завоевали большинство губернаторских должностей.

По словам австралийского премьера, участники саммита стремятся к завершению войны и открытию Ормузского пролива. Он также связал ситуацию с инфляцией в мировой экономике и необходимостью сохранять условия для свободной торговли.

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Обращение к Вашингтону

Альбанезе отметил, что уже публично и напрямую говорил президенту США Дональду Трампу о необходимости деэскалации. При этом он не считает нужным занимать более жесткую позицию в отношении американского президента и планирует действовать дипломатично в интересах Австралии.

США и Израиль начали военное наступление против Ирана 28 февраля. В апреле было достигнуто прекращение огня, а в июне подписан меморандум о взаимопонимании в рамках попыток заключить мирное соглашение, однако конфликт до сих пор не урегулирован.

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