Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер отправился к королю Филиппу после того, как утренние переговоры по бюджету завершились без договорённости. Как сообщает Politico Europe, коалиционное правительство из пяти партий оказалось на грани кризиса из-за споров о сокращении дефицита.

Споры о бюджете

Де Вевер пытался преодолеть разногласия между нидерландоязычной Социалистической партией и центристскими и правоцентристскими партнёрами по коалиции. Стороны обсуждают бюджетное соглашение, которое должно сократить дефицит Бельгии на 10 млрд евро.

Переговоры в понедельник утром продолжались два часа, однако достичь соглашения не удалось. Министр экономики Давид Кларинваль из франкоязычного правоцентристского Реформаторского движения заявил журналистам после встречи, что договорённости нет. Вице-премьер и министр здравоохранения Франк Ванденбруке, представляющий нидерландоязычных социалистов, не ответил на вопросы журналистов.

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Третий визит за месяц

Встреча Де Вевера с королём началась вскоре после 11:30. В начале ноября премьер уже предлагал уйти в отставку, однако король предоставил ему дополнительное время для поиска компромисса между партнёрами по коалиции. Этот визит стал для Де Вевера третьим во дворец менее чем за месяц.

Дефицит Бельгии в 2025 году составляет 5,2% ВВП, что превышает обязательства страны перед ЕС. По данным издания, в следующем году этот показатель может вырасти. Если Де Вевер откажется от попыток заключить соглашение между правительственными партиями, Бельгия может провести досрочные выборы.

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