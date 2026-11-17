Премьер-министр Великобритании Энди Бернем во время выступления на банкете лорд-мэра в Лондоне заявил, что страна потеряла от Brexit больше, чем приобрела. После запланированного на пятницу саммита Великобритании и ЕС он намерен обсудить с европейскими лидерами возможные форматы долгосрочных отношений, сообщает Politico Europe.

Пересмотр отношений с ЕС

На саммите стороны, как ожидается, подпишут соглашение о торговле агропродовольственной продукцией, свяжут системы торговли выбросами и создадут новую визовую систему для молодежи. После этой встречи Бернем намерен обсудить с лидерами ЕС варианты долгосрочных отношений Великобритании с Европейским Союзом.

По словам премьера, этот процесс потребует времени. Варианты и их оценка будут представлены, чтобы помочь принять решения в следующем парламенте, а решающее слово, по его словам, останется за британцами.

Бернем также заявил, что новые договоренности в рамках нынешнего парламента не будут нарушать предвыборный манифест Лейбористской партии 2024 года. Они должны улучшить действующее соглашение по Brexit и принести пользу работникам, сталкивающимся с ростом стоимости жизни.

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Оценка Brexit и реакция оппонентов

Премьер подчеркнул, что не стремится вновь вести споры времен референдума 2016 года. В то же время он назвал Brexit тем, чего хотели враги страны, и охарактеризовал выход Великобритании из ЕС как первую костяшку домино в глобальном движении к изоляционизму и протекционизму.

По мнению Бернема, международные позиции Великобритании ослабли за десятилетие после Brexit. Он заявил, что страна недостаточно заботилась о союзниках и институтах, а последствия этого вышли за пределы Европы. Жесткие условия Brexit, по его оценке, привели к выходу Британии из ЕС на плохих условиях и к негативному отношению между сторонами.

Бывший премьер-министр Борис Джонсон, который подписал постбрекзитное соглашение с Брюсселем в 2020 году, призвал Бернема не тратить премьерство на возвращение к европейскому вопросу. Лидер Reform UK Найджел Фараж в октябре обвинил премьера в полной измене после предположений о возможном восстановлении свободы передвижения.

Опрос Ipsos, проведенный в октябре, показал, что 56% британцев проголосовали бы за подачу заявки на вступление в ЕС, а 51% поддержали бы проведение референдума после следующих всеобщих выборов.

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