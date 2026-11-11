В Великобритании премьер-министр Энди Бернем заявил, что, вероятно, поддержит законопроект о введении в переписи населения Англии новых вариантов этнической самоидентификации — Black English и Asian English. Инициатива должна позволить людям одновременно указывать принадлежность к этническому меньшинству и английскую идентичность.

Как сообщает The Guardian, законопроект подготовил депутат от Либеральных демократов Джош Бабаринде. Его поддержали парламентарии из разных партий, в частности бывший заместитель премьер-министра от Лейбористской партии Дэвид Лэмми и бывший глава МИД от Консервативной партии Джеймс Клеверли.

Позиция премьера

Во время вопросов премьер-министру лидер Либеральных демократов Эд Дейви заявил, что некоторые депутаты продвигали, по его словам, расистскую идею о том, что англичанами могут быть только белые люди. Он отметил, что в анкете переписи единственный вариант с определением English в вопросе об этнической принадлежности сейчас содержится в категории White English.

Бернем ответил, что не ознакомился с деталями документа, но склоняется к его поддержке. Он также одобрительно отозвался о лидере Консервативной партии Кеми Бейденок, которая отвергла этнический принцип определения английской идентичности. Премьер сказал, что политики должны объединяться против попыток разделить общество.

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Действующие варианты переписи

В переписи населения Англии вариант English доступен только в категории White. Респонденты азиатского, чернокожего, смешанного или иного происхождения могут выбрать определение British, в частности Asian or Asian British, но не имеют возможности указать английскую этническую идентичность.

По данным издания, около 11% уроженцев Великобритании в Англии и Уэльсе принадлежат к этническим меньшинствам. В переписях Шотландии и Уэльса уже существуют варианты вроде Scottish Asian и Black Welsh. Бабаринде отметил, что по нынешним правилам 60% состава сборной Англии на чемпионате мира технически не были бы классифицированы как англичане.

Законопроект внесен по процедуре правила десяти минут. Он не получит парламентского времени для рассмотрения и не будет иметь шанса стать законом, если правительство не выделит для него время в Палате общин.

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