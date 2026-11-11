В Великобритании премьер-министр Энди Бернем заявил, что его правительство продолжит оказывать давление на Израиль, чтобы тот допустил в Газу необходимую гуманитарную помощь и снял ограничения на её ввоз. Об этом он сказал 11 ноября во время еженедельной сессии вопросов к премьер-министру в Палате общин, сообщает Anadolu Agency.

Заявление в Палате общин

Бернем назвал гуманитарную ситуацию в Газе тяжёлой. Его спросили о недавнем шторме в секторе.

По данным правительственного медиаофиса, шторм затопил более 70 тысяч палаток и повалил десятки повреждённых войной стен. Премьер отметил, что британское правительство делает всё возможное, чтобы повлиять на израильские власти и обеспечить поступление необходимой помощи в Газу.

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Гражданская оборона Газы заявила, что поздно вечером в воскресенье в Дейр-эль-Балахе две женщины и трое детей погибли в результате обрушения песчаной насыпи на палатки перемещённых палестинцев.

Санкции и Западный берег

Бернем также сообщил о дальнейших шагах по санкциям, прежде всего связанных с поселениями на оккупированном Западном берегу реки Иордан. По его словам, эти меры должны сохранить возможность реализации решения о двух государствах.

Он добавил, что Великобритания ожидает результатов переговоров после всеобщих выборов в Израиле, однако продолжит придерживаться выбранного курса.

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