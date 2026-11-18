В Великобритании премьер-министр Энди Бернем заявил, что «очень тщательно» рассмотрит возможность снижения взносов на национальное страхование, которые работодатели платят за молодых работников. Он не дал конкретных обязательств, подчеркнув, что такие решения должны приниматься в рамках бюджетного процесса, сообщает The Guardian.

Предложение для работодателей

В независимом докладе бывшего министра здравоохранения от Лейбористской партии Алана Милберна предложили постепенно снижать взносы на национальное страхование за работников младше 25 лет. Начать советуют с компаний в розничной торговле и гостинично-ресторанном секторе, чтобы способствовать созданию рабочих мест для молодежи.

Доклад также предусматривает удвоение порога, после которого бизнес начинает платить взносы за работников в возрасте от 21 до 24 лет: с 5 тыс. до 10 тыс. фунтов стерлингов. Бернем отметил, что будет оценивать как имеющиеся данные, так и финансовую возможность внедрить такие изменения.

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Действующие правила и занятость

Сейчас работодатели не платят взносы на национальное страхование за работников младше 21 года и за учеников-практикантов младше 25 лет, если их доход не превышает 50 270 фунтов стерлингов. За работников в возрасте 21–24 лет, которые не являются учениками-практикантами, компании платят 15% с годового заработка свыше 5 тыс. фунтов.

Согласно официальным данным, в Британии почти 1 млн человек в возрасте от 16 до 24 лет не работают, не учатся и не проходят подготовку. Бернем заявил, что его подход к реформе системы социальной поддержки будет сосредоточен на возможностях для молодежи и более локальном предоставлении помощи.

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