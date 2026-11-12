Премьер-министр Великобритании Энди Бернем во время климатического саммита COP31 в Анталье, Турция, призвал мировых лидеров и промышленность сделать электромобили и тепловые насосы доступными для людей с разными доходами. Как сообщает Politico Europe, он также подтвердил приверженность Великобритании цели достичь нулевых чистых выбросов парниковых газов к 2050 году.

Доступность зеленых технологий

Бернем заявил, что за последние пять лет мир двигался недостаточно быстро, чтобы продемонстрировать гражданам преимущества климатической политики и электрификации для стоимости жизни. По его словам, электрификация транспорта, отопления и промышленности должна обеспечить более чистую и дешевую энергию.

По словам британского премьера, новый электромобиль в Великобритании уже может обходиться в эксплуатации дешевле бензинового аналога. Тепловой насос при соответствующем тарифе также может быть дешевле в эксплуатации, чем газовый котел. В то же время он отметил, что эти технологии пока доступны не для всех групп населения.

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Бернем сказал, что правительство инвестирует в инновации и субсидирует первоначальные расходы для населения, однако промышленность также должна присоединиться, чтобы сделать зеленый переход более доступным.

Электрификация и климатическая устойчивость

Премьер поддержал курс Турции и Австралии на электрификацию, однако не поддержал конкретную цель перевести 35% мирового потребления энергии на электричество к 2035 году. В то же время, по данным Politico Europe, его правительство сократило объем субсидий на тепловые насосы в бюджете прошлого месяца, а министры рассматривают предложения смягчить отраслевые квоты на электромобили.

Бернем также заявил, что во время председательства Великобритании в G20 в следующем году страна планирует вернуть вопрос климатической устойчивости в повестку дня, сосредоточившись на долгах, развитии и страховании. Правительство создало должность специального представителя по климатической безопасности, на которую назначило Мадлен Алессандри, ранее возглавлявшую Объединенный разведывательный комитет.

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