Премьер Эфиопии привлек чиновников к военной подготовке — BBC News

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед привлек членов правительства и других высокопоставленных чиновников к военной подготовке в учебном центре Хурсо. На опубликованных им в социальных сетях фотографиях премьер участвует в упражнениях вместе с министрами, заместителями министров и руководителями государственных учреждений.

Участники подготовки

Среди участников подготовки — спикер Палаты Федерации Муфериат Камиль, министр финансов Фицум Ассефа и министр здравоохранения Мекдес Даба. BBC News отмечает, что участие высокопоставленных чиновников гражданского правительства в военной подготовке нетипично для Эфиопии. Неизвестно, когда началась подготовка и сколько она продлится.

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Позиция премьера

Абий Ахмед заявил, что стремление страны к всеобщему процветанию требует физически подготовленного, морально сильного и интеллектуально способного руководства. По его словам, военные институты дают уроки дисциплины, патриотизма, командной работы, подотчетности и лидерства.

Премьер также считает, что сочетание военной и гражданской дисциплины поможет сформировать руководителей с чувством ответственности, способных работать ради общих целей. Подготовка проходит на фоне боевых действий в частях северного региона Тыграй, конфликта в Амхаре и проблем с безопасностью в Оромии. Она также проходит в условиях усиленной напряженности в отношениях Эфиопии с соседней Эритреей и опасений относительно возможного возобновления конфликта между странами.

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