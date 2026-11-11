Премьер Энди Бернем представит 10-летний план до 17 декабря — Politico Europe
Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил в Лондоне, что правительство представит свой 10-летний план для страны в Палате общин до того, как парламент уйдет на рождественские каникулы 17 декабря. Об этом сообщает Politico.
План представят в декабре
Выступая перед депутатами Палаты общин, Бернем сказал, что министры представят план до рождественских каникул. Он заявил, что хочет обеспечить стране стабильность и лидерство, которые, по его мнению, консерваторы не смогли предоставить.
Премьер добавил, что документ должен обозначить новый путь для Великобритании и отойти от политики оппозиционной партии. Ранее он говорил изданию The Economist, что окончательный срок обнародования плана не был определен и его публикацию могли перенести на новый год.
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Социальный уход в документе
По данным The Sunday Times, план разделят на три раздела: «взросление», «самостоятельная жизнь» и «старение». Они будут касаться роли правительства на разных этапах жизни людей.
Бернем также сообщил, что документ будет содержать предложение о создании национальной службы ухода. По его словам, межпартийные переговоры о социальном уходе за взрослыми должны состояться до конца года.