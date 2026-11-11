Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил в Лондоне, что правительство представит свой 10-летний план для страны в Палате общин до того, как парламент уйдет на рождественские каникулы 17 декабря. Об этом сообщает Politico.

План представят в декабре

Выступая перед депутатами Палаты общин, Бернем сказал, что министры представят план до рождественских каникул. Он заявил, что хочет обеспечить стране стабильность и лидерство, которые, по его мнению, консерваторы не смогли предоставить.

Премьер добавил, что документ должен обозначить новый путь для Великобритании и отойти от политики оппозиционной партии. Ранее он говорил изданию The Economist, что окончательный срок обнародования плана не был определен и его публикацию могли перенести на новый год.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Социальный уход в документе

По данным The Sunday Times, план разделят на три раздела: «взросление», «самостоятельная жизнь» и «старение». Они будут касаться роли правительства на разных этапах жизни людей.

Бернем также сообщил, что документ будет содержать предложение о создании национальной службы ухода. По его словам, межпартийные переговоры о социальном уходе за взрослыми должны состояться до конца года.

Читай нас в