Премьер-министр Эстонии Кристен Михал поручил подготовить необходимые шаги для возможного закрытия восточной границы страны с Россией. Этот вопрос обсуждается после попытки проникновения на территорию оборонной компании Threod Systems в Виймси, к северу от Таллинна, сообщает ERR News.

Попытка поджога предприятия

Утром 14 ноября восемь граждан Латвии были задержаны после попытки попасть на территорию Threod Systems. По данным издания, целью было устроить взрыв и поджечь здание предприятия. Компания, среди прочего, производит беспилотники дальнего действия для разведывательных и ударных задач.

Эстонская служба внутренней безопасности считает, что попытка атаки на Threod Systems была осуществлена по заказу ГРУ Российской Федерации — государства-агрессора. В августе поджог также произошел в отношении таллиннской компании Milrem Robotics.

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Обсуждение закрытия переходов

Михал заявил, что обсудил с министром внутренних дел Игорем Таро возможность закрытия эстонско-российской границы. Он поручил министру и правительственной канцелярии подготовить соответствующие меры.

По словам премьера, Эстония должна быть готова снижать риски, если Россия продолжит гибридные операции в стране. Он отметил, что закрытие границы могло бы снизить угрозу для жителей Эстонии и продемонстрировать неприемлемость нападений на ее оборонную промышленность и оборонные возможности.

В настоящее время между Эстонией и Россией работают три пункта пропуска — в Нарве, Лухамаа и Койдула. Они пропускают пешеходов и грузы и работают 12 часов в сутки — с 07:00 до 19:00.

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