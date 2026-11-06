Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил в интервью Politico, что Европе не следует открывать дипломатический канал с президентом государства-агрессора России Владимиром Путиным. По его мнению, европейские страны должны усиливать санкционное давление на Москву, а не пытаться выступать посредниками.

Санкции вместо посредничества

Михал назвал санкционное давление Европы на Россию действенным и призвал экономически усиливать его. Он считает, что роль посредника может означать готовность ослабить требования к Москве, в частности в отношении введения и исполнения ограничительных мер.

Эстонский премьер также заявил, что Европа не может одновременно поддерживать Украину, давить на Россию и пытаться быть медиатором. По его словам, Путин должен видеть сильную и единую Европу. Михал добавил, что европейцы ценят усилия администрации президента США Дональда Трампа по мирному соглашению, однако основное давление, по его убеждению, следует направить на Россию.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Переговоры и визовые ограничения

По данным издания, на следующей неделе американские чиновники должны встретиться в Абу-Даби с представителями Украины и России. Специальный посланник США Стив Уиткофф сообщил, что это будут первые очные переговоры сторон с февраля.

Эстония вместе с Польшей и Швецией продвигает ужесточение визовых правил для граждан России, в частности бывших военных, которые воевали в Украине. Таллин предложил запретить бывшим военнослужащим российских вооруженных сил въезд в ЕС. Европейские чиновники считают, что туристические визы могут облегчать российским агентам доступ в Евросоюз для гибридных операций, в частности запуска дронов над чувствительными объектами и саботажа инфраструктуры. По информации Politico, Еврокомиссия планирует представить соответствующие предложения в начале нового года.

Читай нас в