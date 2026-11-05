Премьер-министр Эстонии Кристен Михал во время Tallinn Digital Summit в Таллине призвал европейские страны развивать собственные возможности в сфере искусственного интеллекта, а не только покупать технологии за рубежом. Об этом сообщает ERR News.

Михал заявил, что Европе следует ускорить развитие ИИ, чтобы не попасть в зависимость от технологий, созданных другими странами и компаниями. Он напомнил о высокой цене зависимости Европы от российских энергоносителей и отметил, что такого сценария нельзя допустить в технологическом секторе.

Мощности, доверие и безопасность

По словам премьера, для эффективного использования искусственного интеллекта Европа должна действовать в трех направлениях: развивать мощности, обеспечивать доверие и безопасность. Михал приветствовал план Европейского союза инвестировать 200 млрд евро в ИИ, в частности в строительство гигафабрик, одновременно подчеркнув необходимость упростить европейским компаниям доступ к финансированию и инвестициям.

Эстония стремится быть среди стран, которые первыми внедряют новые решения и влияют на развитие искусственного интеллекта, сказал он. В то же время для этого необходимы как национальные технологические возможности, так и тесное международное сотрудничество.

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Эстонская инициатива Eesti.ai

Михал также представил правительственную инициативу Eesti.ai, которая должна повысить навыки работы с искусственным интеллектом у 100 тысяч жителей Эстонии трудоспособного возраста к концу 2027 года. Программа также предусматривает поддержку ИИ-проектов в сфере здравоохранения, образования и государственных услуг.

Эстония готовит правила безопасного использования ИИ-агентов, опираясь на опыт своей системы цифровой идентификации и онлайн-сервисов. Премьер подчеркнул, что искусственный интеллект не останавливается на государственных границах, поэтому правила контроля над самыми мощными системами должны формироваться при международном сотрудничестве.

Михал вместе с лидерами более 30 стран и представителями Европейской комиссии подписал призыв к контролю над передовыми моделями ИИ. Документ предусматривает усиление международного взаимодействия для надзора за наиболее мощными системами искусственного интеллекта.

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