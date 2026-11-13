Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен в пятницу должен встретиться с партнерами по коалиции, пытаясь предотвратить распад своего правительства менее чем через девять месяцев после его формирования. Кризис возник после острого спора о повышении налогов на состояние в рамках налогового плана на 2027 год, сообщает Cyprus Mail.

Спор вокруг налогового плана

Трехпартийная коалиция Йеттена оказалась под угрозой распада из-за соглашения с левой оппозицией. В обмен на поддержку налогового плана оппозиционные силы добились незначительного повышения налога на состояние.

Правые и ориентированные на бизнес VVD решительно выступили против этой поправки. В то же время центристская D66, которую представляет Йеттен, и христианские демократы поддержали изменения.

В итоге VVD проголосовала против налогового плана собственного правительства, однако документ получил узкое большинство благодаря голосам оппозиционных партий. Лидер VVD Рубен Брекельманс назвал результат голосования разочаровывающим и заявил, что его партия серьезно пересмотрит свою позицию.

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Риск новых выборов

Выход VVD из коалиции, вероятно, означал бы конец правительства меньшинства во главе с Йеттеном. После голосования премьер заявил, что сделает все возможное для сохранения коалиции и на встрече с лидерами VVD и христианских демократов попытается начать сотрудничество заново.

В случае правительственного кризиса в Нидерландах могут состояться новые выборы — четвертые за последние пять лет. В то же время досрочное голосование не является неизбежным: партии могут попытаться сформировать новое правительство на основе нынешнего состава нижней палаты парламента. Такой вариант, вероятно, также предполагал бы правительство меньшинства, однако левая оппозиционная партия Pro в четверг отвергла эту возможность.

Коалиция Йеттена не имеет большинства в обеих палатах парламента и для принятия своих инициатив нуждается в поддержке оппозиции. Йеттен стал премьер-министром в феврале и, по данным издания, является самым молодым главой правительства в истории Нидерландов.

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