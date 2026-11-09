Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню 9 ноября проводит в офисе премьер-министра в Матиньоне, Париж, социальную конференцию с профсоюзами и объединениями работодателей по вопросам зарплат и покупательной способности. Переговоры проходят после забастовки 5 ноября, сообщает The Rio Times.

Повышение минимальной зарплаты

Правительство рассматривает возможность повысить чистую месячную минимальную зарплату во Франции — Smic — до более чем 1 500 евро. Сейчас она составляет 1 477,93 евро, то есть речь идет о повышении примерно на 22 евро, или на 1,5%.

Министр труда Жан-Пьер Фарандо заявил, что окончательное решение еще не принято и что повышение не должно навредить занятости. По его словам, подготовлен декрет, который должен побудить работодателей повысить отраслевые минимальные ставки до уровня Smic. По закону Smic также повышается 1 января; в прессе такую корректировку оценивали примерно в 1,2%.

Требования профсоюзов и позиция бизнеса

Профсоюз CGT требует повысить минимальную зарплату на 10% и индексировать зарплаты в соответствии с ценами. Другой крупный профсоюз, CFDT, добивается увеличения чистой минимальной зарплаты на 100 евро в месяц. Его глава Мерилиз Леон назвала необходимым электрический шок для покупательной способности.

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Президент объединения малых предприятий U2P Мишель Пикон назвал повышение Smic катастрофой и предупредил о риске закрытия малых компаний. Он предлагает снизить CSG и CRDS — социальные отчисления из зарплат. Фарандо сообщил, что правительство готово обсуждать корректировки стоимости труда.

Дальнейшие действия профсоюзов

По данным Министерства внутренних дел Франции, в протестах 5 ноября приняли участие 575 тысяч человек, тогда как CGT заявила о 1,6 миллиона участников. Альянс восьми профсоюзов планирует определить дальнейшие шаги после результатов переговоров в Матиньоне.

Переговоры проходят на фоне проблем правительства меньшинства в Национальном собрании: 4 ноября депутаты отклонили доходную часть законопроекта о бюджете на 2027 год 458 голосами против нуля. Текст документа передали в Сенат без рассмотрения расходной части в нижней палате парламента.

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