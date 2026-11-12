12 ноября 2026 года премьер-министр Франции Себастьен Лекорню обвинил часть сотрудников Министерства образования в соучастии в насилии, сопровождавшем продолжающееся движение студенческих протестов. Об этом Anadolu Agency сообщило со ссылкой на Franceinfo.

Заявление премьера

Он сделал заявление во время брифинга в кулуарах заключительного заседания конференций по продовольственному суверенитету. Лекорню заявил, что речь идет о государственных служащих, которые, по его словам, терпимо относятся к насилию в отношении других государственных служащих.

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Отдельно Лекорню заявил, что часть образовательного персонала является «соучастниками» насилия, сопровождавшего движение в последние дни. Это утверждение премьера, а не установленный факт.

Студенческие протесты

Студенческие протесты во Франции начались в сентябре 2026 года из-за условий в школах. Позднее протестное движение расширилось и охватило более широкие требования. На фоне акций, по данным Anadolu Agency, сохраняется напряженность вокруг студенческих протестов.

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