В провинции Гаутенг в ЮАР власти объявили об усилении мер против гендерно обусловленного насилия и фемицида после убийств как минимум 12 женщин с июля. Как сообщает Daily Maverick, премьер провинции Паньяца Лесуфи заявил, что план предусматривает развертывание 1 022 специальных групп реагирования в 122 районах повышенного риска.

Меры властей Гаутенга

По словам Лесуфи, план также предусматривает привлечение еще 56 социальных работников, усиление семи специализированных судов по делам о сексуальных преступлениях и 144 учреждений для пострадавших. Все 19 медико-правовых клиник провинции должны быть полностью задействованы в сохранении судебно-медицинских доказательств.

В Гаутенге действуют 18 приютов на 363 места, семь центров Thuthuzela Care Centre и расширенные службы психосоциальной поддержки для пострадавших от гендерно обусловленного насилия. Лесуфи также сообщил, что с 1 октября во всех муниципалитетах начали проводить еженедельные операции по контролю за соблюдением местных правил.

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Расследование убийств в Экурхулени

Исполняющий обязанности комиссара полиции Гаутенга генерал-майор Фред Кекана заявил, что по 11 случаям, касающимся женщин в Кемптон-Парке и Экурхулени, в пяти делах подозреваемые находятся под стражей. Расследование двух дел в Олифантсфонтейне, а также дел в Ква-Теме, Морока-Дем и Спрингсе продолжается.

По делу об убийстве бегуньи Элизабет Цонцо Моселакгомо, тело которой нашли 12 сентября в районе Кемптон-Парка, полиция арестовала трех человек. Кекана подчеркнул, что следствие продолжается, чтобы установить всех причастных. Лесуфи также сообщил об установке камер видеонаблюдения, улучшении освещения и скашивании травы в районах повышенного риска. Среди проблем он назвал задержки с судебно-медицинскими материалами и необходимость ускорить меры безопасности муниципалитетов.

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