Премьер-министр Гаити Аликс Дидье Фис-Эме поблагодарил военных Сальвадора за участие в борьбе с бандами в стране. Президент Сальвадора Найиб Букеле заявил, что совместная оперативная группа уничтожила дом Lanmo San Jou и штаб-квартиру группировки 400 Mawozo. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Букеле также опубликовал в социальной сети X видео, на котором вертолеты ведут огонь по большой территории. Достоверность этой записи пока не подтверждена. Фис-Эме сообщил, что Гаити и Сальвадор действуют вместе с поддерживаемыми ООН Силами по подавлению банд, стремясь восстановить контроль над территорией и государственную власть.

Сальвадорские военные на Гаити

Сальвадорские военные находятся на Гаити с начала 2025 года, преимущественно для противодействия влиянию банд. В прошлом месяце Букеле направил в страну более 2 тысяч военнослужащих и бойцов спецподразделений. Заявленной целью было найти четырех граждан Сальвадора, которые попали в засаду 18 октября и до сих пор не найдены.

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Эксперт по Гаити Джейк Джонстон из вашингтонского Центра экономических и политических исследований выразил обеспокоенность координацией между различными силовыми структурами и пределами их полномочий. Он также обратил внимание на вопрос легитимности присутствия Сальвадора на Гаити.

Ситуация с безопасностью

В докладе ООН, опубликованном в четверг, говорится о кровавых территориальных столкновениях, сексуальном насилии и других тяжких нарушениях в столичном регионе Порт-о-Пренса, а также в департаментах Артибонит и Юго-Восточный. За период с июля по сентябрь 2026 года в стране погибли по меньшей мере 1167 человек, еще 459 получили ранения.

По данным ООН, более половины случаев насилия были вызваны наземными или воздушными операциями сил безопасности против банд, которые иногда проводились при поддержке частной военной компании с использованием дронов. Эксперт Ромен Ле Кур Грандмезон подчеркнул, что на Гаити нет условий для воспроизведения сальвадорской модели: тюрьмы страны опустели в 2024 году, судебная система в значительной степени парализована, а преступные группировки больше похожи на вооруженные формирования, чем на банды.

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