Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Кипр официально присоединится к Шенгенской зоне 1 июля 2027 года — в день начала председательства Греции в Совете Европейского союза. Об этом сообщает Cyprus Mail.

Мицотакис сделал заявление после межправительственного саммита Греции и Кипра. По его словам, присоединение острова к Шенгенской зоне может стать первым важным решением в период греческого председательства в Совете ЕС.

Позиция властей Кипра

Президент Кипра Никос Христодулидис на прошлой неделе заявил, что возражения государств — членов ЕС относительно вступления страны в Шенгенскую зону в значительной степени удалось преодолеть. В то же время Совет ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел на последнем заседании в начале предыдущего месяца не включил вопрос возможного присоединения Кипра в повестку дня.

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Европейская комиссия в июле также высказалась в поддержку присоединения Кипра. Кипр остается одним из двух государств ЕС вне Шенгенской зоны. Другая страна — Ирландия, которая решила не присоединяться к ней полностью из-за соглашения об общем пространстве путешествий с Великобританией.

Пересечение Зеленой линии

Нерешенным остается вопрос применения новой цифровой системы въезда и выезда для граждан третьих стран в пунктах пересечения Зеленой линии, число которых вскоре должно достигнуть 11. Система может не фиксировать въезд или выезд в случаях, когда человек прибывает на остров через аэропорт Эрджан, а затем пересекает Зеленую линию, или прибывает из государства Шенгенской зоны и покидает остров через этот аэропорт.

Христодулидис заверил, что турки-киприоты и члены их семей, имеющие право пользоваться пунктами пропуска, не потеряют нынешних прав на передвижение между двумя частями острова. В то же время лидер турок-киприотов Туфан Эрхюрман предупреждал о возможных осложнениях для свободы передвижения, в частности для людей без гражданства Республики Кипр.

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