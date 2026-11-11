Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис планирует поднять вопрос соглашения Турции и Ливии о морском разграничении во время неформальной встречи лидеров ЕС в Дублине, Ирландия, запланированной на пятницу. Как сообщает Politico Europe, об этом на условиях анонимности рассказал высокопоставленный чиновник в Афинах. Встреча лидеров Евросоюза прежде всего должна быть посвящена искусственному интеллекту и Украине.

Спор о морском коридоре

Предметом спора является договоренность между Анкарой и Триполи, предусматривающая морской коридор в восточной части Средиземного моря между Грецией и Кипром. Афины считают, что эти воды относятся к исключительной экономической зоне Греции. ЕС поддерживает в регионе энергетические проекты и проекты по обеспечению связанности.

Министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис заявил, что в случае эскалации Афины будут просить Евросоюз о санкциях и поддержке. Греция опасается, что Турция может сослаться на договоренность с Ливией, чтобы оспорить морские разведочные работы к югу от Крита и реализацию подводного электрического соединения между Грецией и Кипром.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Реакция ЕС и Турции

Турция подписала соглашение с признанным ООН правительством Ливии в Триполи в 2019 году. 20 октября оно было единогласно ратифицировано конкурирующими органами власти в восточной части Ливии. В тот же день главы Европейской комиссии и Европейского совета заявили, что соглашение нарушает суверенные права третьих государств, не соответствует морскому праву и является недействительным.

Пакт также отвергли Египет, Бахрейн, Кипр, Израиль и Объединенные Арабские Эмираты. В то же время МИД Турции обвинил Брюссель в поддержке, по его словам, «максималистских и незаконных» позиций Греции и Кипра. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ожидает уважения к общей воле Турции и Ливии.

Энергетический проект

В отчете ЕС о прогрессе Турции на пути к членству в блоке упоминается препятствование Анкарой реализации электрического соединения между Грецией и Кипром стоимостью 1,9 млрд евро. Реализация проекта была прервана в 2024 году на фоне противостояния Афин и Анкары. Три месяца назад французская компания Meridiam стала мажоритарным акционером проекта, а во вторник французское судно вышло из Ираклиона для начала работ.

Читай нас в