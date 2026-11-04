Премьер Ирака Аль-Заиди провел переговоры в Бахрейне — The National

Премьер-министр Ирака Али Аль-Заиди 4 ноября провел в Манаме, Бахрейн, переговоры с наследным принцем и премьер-министром страны Салманом бин Хамадом Аль Халифой. Это первый визит лидера Ирака в королевство с 2003 года, сообщает The National.

Сотрудничество и экономические связи

В офисе иракского премьера заявили, что Багдад стремится расширить сотрудничество и партнерство с Бахрейном в экономической, политической и социальной сферах. По данным офиса, переговоры должны усилить взаимодействие в различных отраслях в интересах двух народов.

По сообщению офиса Аль-Заиди, Салман бин Хамад Аль Халифа назвал визит историческим и заявил, что он должен стать важным началом для развития сотрудничества и экономического партнерства. Он также назвал Ирак государством с ключевой ролью в регионе и подчеркнул важность стабильности и мира для процветания и экономической интеграции.

Представитель иракского правительства Хайдер Аль-Аббуди ранее сообщил, что премьер-министр планировал обсудить с королем Бахрейна Хамадом бин Исой Аль Халифой политическое и экономическое взаимодействие двух государств, а также региональные события.

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Региональная поездка премьера

Визит в Бахрейн стал очередной остановкой в региональной поездке Аль-Заиди. На прошлой неделе он посетил Иорданию и встретился с королем Абдаллой II, а через два дня прибыл в Дамаск на переговоры с президентом Сирии Ахмадом аш-Шараа.

В Сирии стороны обсудили торговлю, инвестиции, безопасность границы и восстановление нефтепровода Киркук—Банияс. Этот маршрут потенциально может открыть Ираку дополнительный путь для экспорта нефти через Сирию к Средиземному морю. Ранее Аль-Заиди также встречался с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Иракское правительство описывает эти контакты как курс на нормализацию отношений с соседями и расширение экономического и энергетического сотрудничества. Багдад также продвигает инициативу «6+2», которая должна объединить шесть государств Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, Ирак и Иран в региональной системе безопасности.

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