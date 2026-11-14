Премьер-министр Ирака Али аз-Заиди уволил девять сотрудников силовых структур и административных чиновников на фоне расследования дела о контрабанде топлива в центральной провинции Бабиль. Он также распорядился передать в суд всех подозреваемых по этому делу, сообщает Anadolu Agency.

Результаты проверки

Аз-Заиди провел экстренное совещание по вопросам безопасности, на котором рассмотрели выводы комитета, расследовавшего сообщения о контрабанде в районе Джурф-эн-Наср на севере провинции Бабиль. Представитель вооруженных сил Сабах ан-Нуман заявил государственному агентству INA, что комитет подтвердил данные федеральной разведки о контрабанде топлива, наличии нефтеперерабатывающих заводов и зафиксировал случаи вмешательства.

Среди уволенных — начальник полиции Бабиля, руководитель полиции северной части провинции, а также главы провинциальных подразделений разведки и борьбы с терроризмом МВД, Службы национальной безопасности, разведки и безопасности Министерства обороны и разведывательной службы. Должностей также лишились командующий Силами народной мобилизации в Бабиле, командир 6-й бригады энергетической полиции МВД и директор Компании нефтепроводов Министерства нефти.

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Ответственность силовиков

Иракский премьер возложил на командиров операций и полиции в провинциях, а также руководителей служб безопасности и разведки ответственность за борьбу с нефтяной контрабандой на территориях их юрисдикции. Он потребовал усилить надзор и меры безопасности и заявил, что чиновники, не выполняющие свои обязанности, будут привлечены к ответственности.

Аз-Заиди подчеркнул, что контрабанде не позволят продолжаться нигде в Ираке — от Захо до Басры. Комитет начал работу на месте в пятницу, через два дня после решения о его создании. Глава Иракской ячейки медиа безопасности Саад Маан заявил, что в состав комитета не входили политические группы или вооруженные формирования.

Губернатор Бабиля Али Турки аль-Джамали в четверг сообщил об отставке, не объяснив причин. За два дня до этого он отрицал сообщения о контрабанде после посещения района с журналистами, утверждая, что речь идет о старой топливной станции для транспорта Сил народной мобилизации и федеральной полиции. До начала проверки иракские СМИ писали о 19-страничной разведывательной оценке, которая на основе спутниковых снимков, геопространственного анализа и движения автоцистерн указывала на вероятную контрабанду с 2021 года.

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