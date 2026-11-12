Премьер Ирака приказал расследовать контрабанду нефтепродуктов — The National

Премьер-министр Ирака Али аль-Заиди приказал расследовать сообщения о незаконном отборе нефтепродуктов из трубопроводов и их контрабанде в районе Джурф-ас-Сахр к югу от Багдада. Для этого будет создана комиссия с участием представителей федеральной полиции, полиции по охране энергетических объектов, Генеральной дирекции безопасности и дисциплины, разведки, Сил народной мобилизации и Федеральной комиссии по вопросам добропорядочности.

Данные разведки и спутниковые снимки

Как сообщает The National, Федеральное агентство разведки и расследований МВД Ирака на этой неделе подготовило отчёт о предполагаемой контрабандной деятельности в Джурф-ас-Сахре. Документ, основанный на спутниковых снимках за 2021–2026 годы, содержит данные о незаконном отборе нефтепродуктов вблизи трубопроводов.

В отчёте указаны четыре локации, где неоднократно фиксировалось появление крупных автоцистерн вместимостью по 36 тысяч литров. По данным агентства, эти места находятся под контролем и защитой «вооружённой группировки», которая в документе не названа. Также в отчёте описаны три возможных маршрута перевозки нефтепродуктов в провинцию Багдад.

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Ситуация в Джурф-ас-Сахре

Джурф-ас-Сахр — крупный сельскохозяйственный район, который, по данным издания, находится под контролем поддерживаемой Ираном группировки «Катаиб Хезболла». После того как боевиков вытеснили из района в 2014 году, территория в основном остаётся закрытой для посторонних, а многие её бывшие жители до сих пор не вернулись.

Расследование проходит на фоне напряжённости между правительством аль-Заиди и проиранскими вооружёнными группировками. «Асаиб Ахль аль-Хак», «Катаиб Имам Али» и «Сарая ас-Салам» заявляют, что передали оружие под контроль государства. В то же время «Катаиб Хезболла» и «Харакат Хезболла ан-Нуджаба» публично отказываются разоружаться.

Отдельно Федеральная комиссия по вопросам добропорядочности расследует сообщения о контрабанде сырой нефти с месторождений в провинции Киркук и Иракском Курдистане автоцистернами в Иран и Афганистан.

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