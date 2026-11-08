Премьер-министр Ирака Али аль-Заиди приказал отменить три контракта на оказание услуг в международном аэропорту Мосула. По данным The National, причиной назвали заявления о возможных связях исполнителей контрактов с вооруженными группировками.

Какие контракты отменили

О решении после встречи с премьером в Багдаде сообщил губернатор провинции Найнава Абдель Кадир ад-Дахиль. Во встрече также участвовал председатель апелляционного суда Раид Хамид аль-Муслих.

По словам губернатора, речь идет о соглашениях по аренде стоек в аэропорту, парковки и офиса такси. Аль-Заиди также поручил передать контракты на эти услуги международным компаниям. В заявлении не уточнили, с какими именно вооруженными группировками якобы были связаны эти контракты.

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Позиция властей Найнавы

Губернатор заявил, что Министерство транспорта ранее заключило соглашения с тремя компаниями без ведома или согласия местных властей. Администрация провинции Найнава до этого возражала против этих договоренностей.

Издание отмечает, что решение стало очередным эпизодом противостояния между правительством Али аль-Заиди и проиранскими вооруженными фракциями. В последние недели премьер стремился усилить контроль государства над группировками, действующими вне официальных структур командования. В частности, группировка «Катаиб Хезболла» публично критиковала попытки ограничить ее политическое и экономическое влияние.

Международный аэропорт Мосула возобновил работу после реконструкции, проведенной после войны против группировки «Исламское государство». Неизвестно, когда начнется отбор международных компаний и будут ли отмены контрактов оспариваться в суде.

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