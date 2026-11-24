Премьер-министр Ирака Али аль-Заиди издал директивы, призванные усилить федеральный контроль над экспортом нефти, пограничными пунктами и безопасностью в Курдистане и спорных районах страны. Об этом сообщает The National.

Экспорт и пограничные пункты

Согласно одной из директив, Региональное правительство Курдистана не должно выдавать разрешения на экспорт сырой нефти и нефтепродуктов иначе как через федеральное Министерство нефти. В документе это объясняется необходимостью предотвратить дублирование полномочий.

Управление пограничных портов также должно взять под контроль все пограничные переходы в Курдистане. Командованию пограничных сил поручили закрыть неофициальные переходы вдоль международных границ Ирака с соседними государствами, в том числе в Курдистане.

Месторождения и перевозка нефтепродуктов

Министерству нефти приказали управлять месторождениями, принадлежащими ведомству и расположенными в спорных районах в пределах провинций Дияла, Киркук, Салахеддин и Найнава. Речь идет об объектах, находящихся под контролем сил безопасности Курдистана.

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Министерство внутренних дел должно привлечь энергетическую полицию для контроля над всеми нефтяными месторождениями и видеонаблюдения за ними, в том числе за объектами в пределах федеральных административных границ, которые контролируются региональными властями.

Министерству обороны поручили задействовать 1-ю и 2-ю бригады совместных интересов для закрытия грунтовых дорог между этими провинциями и Курдистаном. Власти также должны разработать обязательный для всех сторон механизм перемещения нефтепродуктов между провинциями и через пограничные пункты.

Директивы предусматривают использование современных технологий для защиты и мониторинга трубопроводов и скважин, создание национальной цифровой системы надзора за нефтяными магистралями для выявления контрабанды, а также установку электронных счетчиков на всех действующих нефтяных скважинах Ирака.

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