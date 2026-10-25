Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отложил на период после выборов, назначенных на 27 октября, ряд решений относительно будущего Сектора Газа. Среди них — развертывание международных стабилизационных сил и прибытие комитета для управления территорией. Об этом со ссылкой на израильские СМИ сообщает Anadolu Agency.

Отложенное обучение полиции

Израильский общественный вещатель KAN сообщил, что Нетаньяху распорядился отложить выезд около 7 тысяч палестинцев из Газы в Египет для полицейской подготовки. По данным Israel Hayom, служба внутренней безопасности Шин Бет предоставила одобрение по безопасности от 5 тысяч до 7 тысяч палестинцев, рассматривавшихся для такого обучения.

В то же время Шин Бет лишь проверяла имена, представленные Советом мира президента США Дональда Трампа, и не имела полномочий решать, могут ли кандидаты выехать. По информации источников Israel Hayom, указания отложить меры по восстановлению Газы поступали от израильского политического руководства постепенно в течение последних недель.

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Планы по управлению Газой

Среди отложенных мер также называют подготовку к строительству нового города в Рафахе, развертывание международных стабилизационных сил и прибытие Национального комитета по управлению Газой. По данным Совета мира, в состав международных сил должны войти военные из нескольких стран, а возглавить их должен американский генерал.

Дорожная карта, объявленная Советом мира в июле, предусматривает передачу управления Газой национальному комитету под международным надзором, размещение стабилизационных сил, передачу вооружений ХАМАС под ответственность комитета, поэтапный вывод израильских сил и восстановление территории. В августе Нетаньяху заявлял, что не согласен с такими договоренностями, настаивая на разоружении ХАМАС до любого вывода израильских войск.

По данным Министерства здравоохранения Газы, с начала действия прекращения огня 10 октября 2025 года израильская армия убила 1 551 палестинца и ранила 5 573 человека.

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