В Израиле премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац опровергли сообщения о якобы намерении уволить начальника Генерального штаба Армии обороны Израиля Эяля Замира. Заявления прозвучали 26 октября, за день до открытия избирательных участков на выборах в Кнессет.

Как сообщает Jerusalem Post, Кац назвал информацию о возможном отстранении Замира от должности полной выдумкой и ложью. По его словам, эти сообщения были частью серии заявлений на тему безопасности, которые, по его мнению, были призваны навредить электоральным перспективам партии «Ликуд».

Заявления Нетаньяху и Каца

Министр обороны отметил, что именно он рекомендовал назначить Замира начальником Генштаба, и заявил о намерении продолжать сотрудничество с ним. В офисе Нетаньяху также отвергли сообщения о напряженности в отношениях премьера с военным руководителем.

Сам Нетаньяху в публикации в социальной сети X заявил, что не планирует увольнять начальника Генштаба и будет и дальше работать с Замиром ради безопасности Израиля. Он также сообщил о намерении устранить иранскую ядерную угрозу вместе с президентом Трампом и заключить мирные соглашения с другими странами.

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Сообщения о спорах вокруг Ирана

Опровержения появились после сообщений о необычной напряженности между Нетаньяху и Замиром по поводу возможного израильского удара по Ирану. Channel 12 News 25 октября сообщил о столкновении между ними по этому вопросу, при этом представители оборонного ведомства подчеркивали, что военные решения принимаются исключительно из профессиональных соображений.

Пресс-служба ЦАХАЛа заявила, что армия находится в состоянии повышенной готовности на всех направлениях, а ее оперативная деятельность основывается исключительно на интересах безопасности, профессиональных и национальных интересах. Кац также заявил о полной координации между премьер-министром, министром обороны и армией и заверил, что до выборов Израиль не планировал атаковать Иран. Вместе с тем он сказал, что страна решительно ответит в случае нападения со стороны Ирана.

Бывший начальник Генштаба Гади Айзенкот, возглавляющий партию «Яшар», заявил, что Замир покинет должность лишь тогда, когда это будет предусмотрено законом. Нетаньяху, по словам Айзенкота, покинет пост после выборов и формирования нового правительства.

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