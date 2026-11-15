Премьер-министр Камбоджи Хун Манет во время 20-го саммита Франкофонии в Пномпене призвал возобновить совместное обследование и демаркацию границы с Таиландом. Как сообщает Anadolu Agency, на мероприятии также присутствовал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Призыв соблюдать международное право

Манет заявил, что граница с Таиландом была определена более века назад и должна соблюдаться в соответствии с международным правом. Он подчеркнул, что ни одна граница не должна изменяться силой или путем создания свершившихся фактов.

Камбоджа и Таиланд в прошлом году пережили два раунда смертоносных приграничных столкновений, после которых стороны договорились о прекращении огня, вступившем в силу 27 декабря. По словам камбоджийского премьера, около 20 тысяч граждан страны до сих пор не могут безопасно и достойно вернуться в свои дома.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Предложение для Франкофонии

Глава правительства Камбоджи поблагодарил Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии и международных партнеров за поддержку прекращения огня, диалога и международного права. Он также предложил создать в рамках Франкофонии сеть предотвращения конфликтов и посредничества, которая по запросу государств могла бы помогать налаживать диалог до начала насилия.

Двухдневный саммит, который возглавил король Камбоджи Нородом Сиамони, собрал лидеров и представителей примерно 20 стран. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в видеообращении призвал больше инвестировать в мир, дипломатию и реформу международной финансовой системы.

Читай нас в