Премьер-министр Канады Марк Карни во время пребывания в Камбодже заявил, что Оттава может обратиться к китайским автопроизводителям, если торговые переговоры с США не позволят сохранить интегрированную автомобильную промышленность Северной Америки. Об этом сообщает The Guardian.

Переговоры с США остаются приоритетом

Карни подчеркнул, что Канада прежде всего стремится к договоренностям с Вашингтоном. В то же время результат этих переговоров может определить, будет ли страна искать альтернативное сотрудничество с европейскими, китайскими или японскими автопроизводителями.

По словам канадского премьера, действия США сделали североамериканский автомобильный рынок менее интегрированным. Он отметил, что канадские работники автомобильной отрасли должны получить полные возможности для работы на этом рынке, однако при отсутствии таких возможностей для Канады откроются другие варианты.

На этой неделе Карни должен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в Шэньчжэне, где, как ожидается, будет обсуждаться автомобильное производство. Отвечая на вопрос, могут ли потенциальные китайские инвестиции быть рычагом в переговорах с США, Карни отверг такую трактовку.

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Условия для инвестиций из Китая

Карни заявил, что потенциальные китайские инвестиции должны предусматривать существенное производство в Канаде, а не только сборку автомобилей из импортных компонентов. Среди требований он назвал надлежащие трудовые стандарты, производственные мощности и развитие внутренних цепочек поставок, в частности с использованием канадских критически важных минералов для электромобилей.

В январе Канада снизила пошлину на китайские электромобили со 100% до 6,1%. Первоначально соглашение предусматривало ввоз до 49 тысяч таких автомобилей в год с последующим увеличением лимита. Взамен Китай согласился снизить пошлины на канадскую сельскохозяйственную продукцию, в том числе канолу.

Ford, General Motors и Stellantis имеют заводы в Канаде, США и Мексике, а комплектующие могут неоднократно пересекать границы до завершения производства автомобиля. Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал автопроизводителей переносить производство из Канады в США.

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