Премьер-министр Канады Марк Карни должен посетить Турцию 21–23 октября для начала нового стратегического партнерства между двумя странами. Об этом заявил посол Канады в Анкаре Марсель Леблеу в интервью Anadolu Agency.

По словам дипломата, лидеры Канады и Турции планируют принять совместную декларацию и разработать план действий по развитию сотрудничества в нескольких направлениях. Леблеу назвал предстоящую поездку первым официальным визитом главы правительства Канады в Турцию. Он также отметил, что Карни и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже дважды встречались.

Энергетика и оборонная промышленность

Одним из ключевых направлений переговоров должна стать энергетика. Стороны рассмотрят возможности сотрудничества в поставках энергоресурсов, в частности природного газа. В повестку также войдут ядерное сотрудничество, устойчивое добывание полезных ископаемых и взаимодействие в оборонной промышленности.

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Леблеу заявил, что Канада видит значительный потенциал для сотрудничества с Турцией в оборонной сфере. По его словам, Карни будут сопровождать министр иностранных дел Анита Ананд и министр энергетики и природных ресурсов Тим Ходжсон, которые должны встретиться с турецкими коллегами.

Переговоры о свободной торговле

Еще одним пунктом визита должен стать запуск переговоров о соглашении о свободной торговле между Турцией и Канадой. По словам посла, переговоры ожидаются в ноябре. Стороны также планируют подписать соглашение о воздушном сообщении.

Леблеу сообщил, что действующие договоренности уже увеличили число еженедельных рейсов между странами до 21. Сейчас авиасообщение связывает Стамбул с Торонто, Монреалем и Ванкувером, а Air Transat планирует открыть маршрут Монреаль—Стамбул 29 октября. Канадское агентство экспортного кредитования Export Development Canada также должно заключить соглашение о сотрудничестве с Türk Eximbank для поддержки компаний обеих стран на рынках Ближнего Востока и Африки.

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