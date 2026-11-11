Премьер-министр Канады Марк Карни заявил в Монреале, что на следующей неделе встретится с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Среди тем переговоров он назвал глобальную безопасность и экономическое партнерство. Карни также планирует поднять вопрос о важности невмешательства Китая и других государств во внутренние дела Канады.

Вопросы безопасности

Карни сообщил о предстоящей встрече, отвечая на вопросы об обвинениях в шпионаже и сообщениях о китайских полицейских участках в Канаде. По его словам, риски для безопасности в отношениях Оттавы и Пекина значительно ниже, чем в отношениях Китая и Соединенных Штатов.

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Как сообщает Anadolu Agency, канадский премьер охарактеризовал экономические связи с Китаем как углубляющиеся, но имеющие четкие ограничения относительно сфер сотрудничества. Основным направлением роста торговли он назвал производство, в частности автомобилей, доля которых на канадском рынке составляет менее 3%.

Назначение посла

Карни признал, что должность посла Канады в Китае, который является вторым по величине торговым партнером страны, остается вакантной уже семь месяцев. Он заявил, что Оттава определила кандидатуру и сейчас получает согласие Пекина на назначение. По словам премьера, Канада сначала должна предложить кандидатуру посла, после чего достигается формальная договоренность, как и в отношениях с другими странами. О решении планируют объявить в ближайшее время.

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