Премьер-министр Канады Марк Карни обсудил с президентом США Дональдом Трампом рамки нового двустороннего торгового соглашения. Разговор стал очередным шагом в попытке урегулировать торговую напряженность между Канадой и США, сообщает Anadolu Agency.

Рамки будущего соглашения

Карни назвал разговор с Трампом хорошим и отметил, что он продолжил недавние конструктивные обсуждения контуров взаимовыгодной торговой договоренности. По его словам, соглашение должно создать рабочие места, повысить доступность для семей и полностью уважать языки, культуру и суверенитет Канады.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Дальнейшие переговоры

Канадский премьер добавил, что переговорные команды обеих стран будут тесно координировать работу в течение ближайших недель, чтобы подготовить окончательный текст соглашения.

На прошлой неделе Трамп заявил, что Вашингтон приближается к договоренности с Канадой, одновременно утверждая, что Оттава долгое время получала выгоду за счет США. Торговые отношения между странами остаются напряженными после введения взаимных пошлин на товары на миллиарды долларов вслед за срывом торговых переговоров. Белый дом официально не комментировал разговор двух лидеров.

Читай нас в