Премьер-министр Канады Марк Карни в заявлении ко дню памяти жертв Голодомора связал современные действия режима президента России — государства-агрессора — Владимира Путина с политикой сталинского СССР. Об этом Anadolu Agency сообщает со ссылкой на заявление канадского премьера.

Заявление Карни

По словам Карни, почти спустя столетие режим Путина продолжает жестокое наследие, бомбя церкви, школы и больницы в Украине, принудительно вывозя детей, разрушая сельскохозяйственное производство и критическую энергетическую инфраструктуру в преддверии зимы.

Канадский премьер также заявил, что советский режим пытался скрыть правду о своих преступлениях, но не смог этого сделать. Он добавил, что поколения украинцев, в том числе в Канаде, сохраняли память о Голодоморе.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Память о Голодоморе

28 ноября отмечается ежегодный день памяти жертв Голодомора 1932–1933 годов. Власти провинции Онтарио заявили, что в результате искусственного голода, организованного Иосифом Сталиным, могли погибнуть до 10 миллионов человек.

В материале Anadolu Agency отмечается, что голод был направлен на подавление сопротивления принудительной коллективизации сельского хозяйства, финансирование ускоренной индустриализации и прекращение украинских кампаний за независимость. Советские власти отрицали Голодомор, а мир в 1932 году мало помогал Украине. В Канаде проживает около 1,36 миллиона человек украинского происхождения.

Читай нас в