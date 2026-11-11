Премьер-министр Канады Марк Карни заявил в Монреале, что правительство не принимало решения об отмене моратория на морскую разведку и добычу нефти и газа в Арктике. Мораторий действует с 2016 года.

Финансирование управления ресурсами

Как сообщает The Hindu, в федеральном бюджете Канады предусмотрено 11 млн канадских долларов в течение четырех лет на поддержку управления и надзора за морской нефтегазовой деятельностью в Северном Ледовитом океане.

Карни подчеркнул, что это финансирование направлено на усиление потенциала руководства инуитов. У федерального правительства есть с ними договоренность о совместном управлении природными ресурсами на Севере. По словам премьера, бюджетный пункт не означает решения отменить мораторий.

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Условия возможного пересмотра

Министр по делам Севера и Арктики Ребекка Чартранд заявила, что любое возможное обсуждение будущего моратория должно учитывать действующие соглашения, самоуправление инуитов и территорий, а также высокие экологические стандарты Канады.

Ранее Toronto Star со ссылкой на чиновника Министерства финансов сообщила, что правительство Карни рассматривает отмену запрета на нефтегазовую деятельность в Арктике. Мораторий ввели при премьер-министре Джастине Трюдо после договоренности с тогдашним президентом США Бараком Обамой для защиты уязвимой морской экосистемы от риска разливов нефти.

Срок действия канадской политики истекает в 2028 году, а пересматривают ее раз в пять лет. Часть лидеров северных территорий призывает открыть регион для бурения, ссылаясь на необходимость большей экономической самодостаточности. Арктическое побережье Канады является средой обитания рыб, перелетных птиц, морских млекопитающих и белых медведей.

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